Вложения дольщиков в московские новостройки выросли на 70% за год

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Объем средств граждан, вложенных в долевое строительство в Москве, увеличился за год на 70% и составил на сегодняшний день 1,7 трлн рублей. Это около трети от инвестиций населения в долевое строительство по всей стране, сообщил во вторник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на Всероссийском совещании по долевому строительству.

"Как мы стали переходить к 214 закону [об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости], у нас количество полученных разрешений на строительство увеличилось на 50% <...>. У нас за год приросло жилищное строительство на 10 млн кв. м общей площадью. Сильно приросла сумма собранных денег, если год назад на эту дату было меньше 1 трлн рублей, то теперь мы собрали 1,7 трлн рублей, это колоссальный объем денег, более 30% всех денег страны [в долевом строительстве]", - сказал Хуснуллин.

Ранее ТАСС сообщал, что общий объем привлеченных средств граждан в долевое строительство оценивается в 4,3 трлн рублей.

Заммэра положительно оценил эту тенденцию, так как благодаря указанному росту Москва выполняет задачу по увеличению объема жилищного строительства. Хуснуллин добавил, что количество дольщиков в столице составило более 150 тыс.