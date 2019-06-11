Москва планирует попросить Госдуму о поправках по долевому участию в нежилых помещениях

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Власти Москвы попросят Госдуму разработать поправки в законодательство, касающиеся регулирования долевого участия в строительстве нежилых помещений. Об этом сообщил во вторник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на Всероссийском совещании по долевому строительству.

"На сегодняшний день мы видим проблему, как нам дальше работать с теми, кто заплатил по договору долевого участия по нежилой площади и по парковочным местам. Это нетипичная проблема для страны, а для Москвы она ярко выражена, поэтому мы наверно будем обращаться в думу с просьбой вносить поправки, касающиеся и нежилых, и машино-мест", - сказал Хуснуллин.

Он пояснил, что в столице "в чистом виде" жилых домов нет, так как у них зачастую первые и вторые этажи нежилые, а также есть парковки, непосредственно жилая площадь домов сокращается в связи с этим где-то на 30%.

По его словам, также нуждается в проработке законодательное регулирование долевого участия в строительстве апартаментов. "В городе 230 тыс. кв. м апартаментов ежегодно сдается по договорам долевого участия. Тоже эти поправки будем готовить", - добавил он.