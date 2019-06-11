Сбербанк впервые зафиксировал нулевую ставку по проектному кредиту застройщика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Сбербанк впервые зафиксировал нулевую ставку по проектному кредиту одной из региональных девелоперских компаний, рассказала в интервью ТАСС управляющий директор - начальник управления финансирования недвижимости Сбербанка Светлана Назарова.

Все российские застройщики, ранее привлекавшие средства дольщиков, с 1 июля 2019 года перейдут на проектное финансирование жилищного строительства с использованием банковских кредитов и счетов эскроу для привлечения средств дольщиков, однако ряд застройщиков добровольно перешли на новую схему привлечения средств дольщиков до этой даты.

"У нас есть один из региональных пилотных проектов, где застройщик очень удачно провел маркетинговую кампанию и сформировал большие объемы средств дольщиков на счетах эскроу. Формирование этих объемов превысило темп выборки по кредиту почти в два раза, что позволило застройщику получить ставку 0,01% годовых на начальных этапах строительства. Напомню, что ставка пересчитывается ежемесячно и зависит от наполнения средствами счетов эскроу, открытых в рамках финансируемого проекта. При превышении суммы кредита более чем на 100% происходит дальнейшее снижение специальной ставки для застройщика", - сообщила она ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума, прошедшего 6-8 июня.

Сколько застройщиков обратились в Сбербанк

Говоря о проектном финансировании, Назарова добавила, что со времени пилотной сделки в апреле 2018 года Сбербанк одобрил 206 заявок на 193 млрд рублей. Чуть больше половины из них - это уже заключенные договоры с застройщиками. С начала 2019 года Сбербанк рассмотрел 201 заявку, в стадии рассмотрения находится 301 сделка, по 222 заявкам работа приостановлена. По словам представителя кредитной организации, чаще всего сделка приостанавливается из-за неполного комплекта документов, поданных застройщиком. "В более чем 60% случаев приостановленные заявки связаны с отсутствием документов, либо с тем, что застройщик должен что-то подкорректировать с точки зрения исходно-разрешительной документации. Это нельзя назвать отказом, потому что, возможно, застройщик устранит недочеты в документах и потом вернется с этой сделкой. Часть заявок приостановлена по инициативе самих клиентов, так как их проекты удовлетворяют критериям постановления правительства № 480 от 22 апреля 2019 года", - добавила она.

По словам Назаровой, с начала 2019 года Сбербанк открыл более 2,5 тыс. счетов эскроу. Такой счет заключается в отношении каждого договора долевого участия и является именным. Руководитель банковского подразделения добавила, что на долю ипотеки приходится примерно половина в продажах первичного жилья.

Петербургский международный экономический форум проходил с 6 по 8 июня. Мероприятия форума были объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.