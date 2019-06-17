В Новосибирской области создадут базу земельных участков для обманутых дольщиков

НОВОСИБИРСК, 17 июня. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области планирует до конца 2019 года создать банк земельных участков для застройщиков, которые участвуют в достройке проблемных объектов обманутых дольщиков. Об этом ТАСС сообщил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

"В этом году мы планируем сделать банк земельных участков для того, чтобы сделать резерв для ввода проблемных объектов в эксплуатацию через масштабные инвестиционные проекты, через выделение земельных участков застройщикам, которые участвуют в достройке этих домов", - сказал он.

По данным Шмидта, в настоящее время в реестре Минстроя региона 57 проблемных домов и 1770 граждан. До конца 2019 года власти региона планируют ввести в эксплуатацию семь проблемных домов. При наличии федеральной поддержки проблему обманутых дольщиков в регионе можно решить в течение 2-3 лет, отметил собеседник агентства.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, в регионе в настоящее время реализуется 12 масштабных инвестиционных проектов (МИП), что позволит восстановить нарушенные права граждан еще 14 домов, строящихся с долевым участием жителей.

С 2010 года на территории Новосибирской области введено в эксплуатацию 100 проблемных объектов, в том числе, девять из них - в 2018.