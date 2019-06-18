Госдума одобрила во II чтении законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям.

"Принимается во втором чтении", - сказал по итогам голосования первый зампред Госдумы Александр Жуков. В третьем чтении документ будет рассмотрен 19 июня, добавил он.

Согласно документу, на погашение займа из федерального бюджета будет выделяться по 450 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей. Предполагаются, что меры господдержки коснутся семей, в которых третий или последующий ребенок родились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года.

По мнению руководителя комитета по строительству "Опоры России" Дмитрия Котровского, мера в первую очередь направлена на поддержку многодетных семей в регионах. "Это правильное решение. Учитывая, что в среднем стоимость квартиры 100 кв. м в регионах составляет 4,5-5 млн рублей и семья может дополнительно рассчитаться при помощи материнского сертификата, до 30% стоимости квартиры семьи смогут сэкономить на приобретении", - сказал эксперт ТАСС.

"На цены на жилье данное нововведение, скорее всего, не повлияет - рынок сейчас более чувствителен к другим факторам, прежде всего, это грядущий переход на эскроу-счета [после 1 июля]", - считает председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова. В свою очередь руководитель департамента исследований и аналитики Cushman&Wakefield Денис Соколов также отмечает, что масштабного влияния на рынок компенсация ипотеки многодетным не окажет. "Появление такого инструмента поддержки позволит частично компенсировать снижение спроса на жилье после перехода на проектное финансирование, но в чистом виде эффект не будет заметным", - сказал Соколов.

Управляющий партнер компании "Метриум", участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая проводит аналогию с действующей с февраля 2018 года программой поддержки семей, у которых родился второй и последующий ребенок. "С того времени и по апрель 2019 года субсидированную ставку по жилищному кредиту получили всего 2 247 семей с третьим и последующим ребенком. Если предположить, что схожее число семей получат единовременную выплату на погашение ипотеки размером 450 тыс. рублей, то общая сумма государственного вливания в ипотечный рынок за год составит всего около 1 млрд рублей. Между тем только за апрель банки выдали 239 млрд рублей ипотечных кредитов, то есть речь идет о незначительной сумме в масштабах рынка", - говорит Литинецкая.

О законопроекте

Предложение выделять 450 тыс. рублей на погашение ипотеки семьям, в которых родился третий и последующие дети, президент РФ Владимир Путин озвучил во время послания Федеральному собранию в феврале 2019 года. В первом чтении законопроект был принят 28 мая. Законопроект инициирован представителями всех фракций Госдумы во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.