Госдума приняла во II чтении законопроект о защите прав дольщиков жилья

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении пакет поправок о защите прав участников долевого строительства, соответствующее решение было принято на пленарном заседании во вторник.

"Ко второму чтению мы доработали этот проект тремя блоками поправок: это усиление защиты интересов граждан - мы распространили на застройщиков апартаментов требования, аналогичные требованиям к застройщикам жилых домов; возможность предоставлять государственное финансирование на достройку проблемных объектов; также мы ввели целый ряд поправок, который регулирует деятельность региональных фондов [которые будут достраивать проблемные объекты]", - сказал в ходе выступления на заседании председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Третье чтение законопроекта назначено на 19 июня.

Согласно инициативе, долгострои в регионах будут достраиваться за счет специальных фондов - некоммерческих организаций. Источниками завершения строительства станут средства компенсационного фонда, федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Кроме того, в соответствии с поправками ко второму чтению любые опосредованные схемы привлечения средств граждан исключены, кроме как по договорам долевого участия (ДДУ). К ним относятся схемы с ПИФ и ценными бумагами. По ДДУ будут продаваться все российские новостройки, включая апартаменты. Кроме того, теперь можно будет направлять средства материнского капитала на приобретения жилья через эскроу-счета. Также законопроект помогает решить проблему двойных продаж на рынке новостроек. Квартиру получат люди, чей договор долевого участия зарегистрирован первым в Едином госреестре недвижимости, а денежное возмещение - тот, чей ДДУ зарегистрирован позже.