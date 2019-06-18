Власти Сочи готовы заключить мировое соглашение с собственниками квартир в самостроях

СОЧИ, 18 июня. /ТАСС/. Власти Сочи намерены сохранить квартиры в самостроях, подлежащих сносу по решению судов, по которым дольщики зарегистрировали право на собственность, также жильцам 18 домов, которые не зарегистрировали такое право, предложено заключить мировое соглашение с администрацией, сообщил во вторник журналистам глава города Анатолий Пахомов.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что около 30% жителей Кубани, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях. Власти инициировали снос данных объектов. По итогам 2018 года снесены 372 строения, в том числе 101 в Краснодаре и 152 в Сочи. Часть самостроев ранее была узаконена, а по новому решению судов подлежит сносу, на 2019 год в Сочи запланирован снос 54 объектов.

"Принято такое решение, что по всем, кто зарегистрировал свое право [на собственность], обязательно найти решение по сохранению этих квартир. Было найдено решение - заключение мирового соглашения. Прежде всего должно быть заключение о безопасности, второе - должно быть выполнены параметры зоны ОЦ (особо ценная), то есть не выше 12,6 м. Третье - чтобы в мировом соглашении было указано, что застройщик в обязательном порядке возьмет технические условия и обязательно их выполнит", - сказал Пахомов.

Он добавил, что механизм урегулирования сложившейся ситуации путем мирового соглашения предложен и жителям 18 самостроев, которые не зарегистрировали права собственности на квартиры. На этих объектах существует проблема невозможности вовлечения в процесс урегулирования застройщиков - они отбывают сроки за обман дольщиков или скрылись. "Мы рекомендовали группе обманутых покупателей организовать форму управления своим домом, это в основном товарищество собственников недвижимости. И теперь у администрации города есть возможность не с застройщиком, а с органами управления напрямую заключить мировое соглашение", - пояснил Пахомов.

Он уточнил, что объекты, где не проживают люди, будут снесены однозначно. Два самостроя в Имеретинской низменности уже самостоятельно сносят застройщики, при этом при добровольном сносе они сохраняют за собой право на землю под объектами.