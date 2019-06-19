Власти Томской области планируют решить проблему долгостроев до 2021 года

ТОМСК, 19 июня. /ТАСС/. Власти Томской области завершат строительство всех проблемных объектов в регионе до 2021 года, в том числе дома на улице Нефтяной в Томске, собственники которого на днях разбили палаточный лагерь, протестуя против решения муниципалитета не достраивать его, сообщил журналистам в среду вице-губернатор Евгений Паршуто.

Собственники недостроенного дома на улице Нефтяной, который носит статус проблемного с 2010-х годов, также записали сообщение для прямой линии с президентом, которая пройдет 20 июня. Людей не устраивает, что мэрия Томска в прошлом году отказала им в продлении разрешения на строительство, а 18 июня отказ подтвердил Арбитражный суд.

С людьми встретился вице-губернатор Евгений Паршуто. "Мы договорились, что обсудим те вопросы, которые надо снять, и затем в спокойном режиме актуализируем план-график по достройке, потому что возникла новая дата - 2021 год, когда все объекты должны быть достроены или приняты иные решения, когда все пострадавшие граждане должны получить свои квартиры", - сказал после встречи вице-губернатор.

Также он сообщил, что по итогам встречи разрешение на строительство дома на Нефтяной будет выдано в течение дня, а палаточный лагерь разобран.

"В спокойном оперативном режиме в рамках полномочий администрации Томска такое разрешение могло появится в конце 2018 года или в начале 2019 года, но по странным причинам разбирательство перешло в судебную плоскость и вчера совершенно неожиданно для всех сторон суд принял решение не в пользу жилищного строительного кооператива. Сегодня нашли другие механизмы, которые позволят решение выдать", - отметил Паршуто.

Вице-губернатор уточнил ТАСС, что всего в регионе насчитывается 15 проблемных домов-долгостроев, еще 10 - находятся в зоне риска.