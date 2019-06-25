Росреестр предупредил жителей Москвы о мошенничестве при аренде квартир

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Специалисты управления Росреестра по Москве предупреждают об участившихся случаях мошенничества при аренде жилья, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Мы призываем всех собственников квартир быть бдительными в отношении своего имущества. Сейчас летний период и много квартир в Москве сдается в аренду. Заключая подобные договоры, необходимо максимально тщательно подойти к проверке арендатора, так как не исключены варианты подделки представленных документов, в том числе, удостоверяющих личность. Если речь идет о длительной аренде - больше года, в этом случае надежнее будет зарегистрировать договор в Росреестре", - цитирует пресс-служба главу управления Игоря Майданова.

По данным пресс-службы, в конце апреля в управление поступило обращение от правообладателей квартиры на Фрунзенской набережной. Хозяйка заключила договор аренды на длительный срок, но уже через два месяца обнаружила объявление о продаже ее недвижимости на популярном интернет-сервисе. Продавцом выступал арендатор и предлагал продажу квартиры по доверенности от собственника - при этом никакой доверенности правообладатели не оформляли.

В сообщении уточняется, что фотографии и описание объекта были использованы мошенниками из ранее опубликованного собственниками объявления о сдаче квартиры в аренду. В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка, так как в действиях неизвестных лиц усматриваются признаки состава преступления.

"В качестве профилактических мер, мы также рекомендуем эпизодически просматривать популярные интернет-порталы и базы недвижимости с объявлениями о возможной купле-продаже своих объектов", - отметил Майданов.