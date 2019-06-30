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Вторая индексация тарифов ЖКХ произойдет в России 1 июля

Тарифы увеличатся на 2,4%
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. В России 1 июля пройдет второй за год этап повышения тарифов на коммунальные услуги. Как сообщал ТАСС, в ноябре 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о двухэтапной индексации тарифов в связи с ростом НДС с 18 до 20%. 

Первое повышение тарифов на коммунальные услуги произошло 1 января, тогда они выросли на 1,7%. Вторая индексация назначена на 1 июля 2019 года, тарифы увеличатся на 2,4%. С 2013 года тарифы на коммунальные услуги индексировались в России раз в год. 

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, направленное против необоснованного увеличения цен на услуги ЖКХ в регионах выше уровня прогнозируемой инфляции. Постановление позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги.

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