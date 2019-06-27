"Ъ": Минэкономики определился со стратегией развития Сергиева Посада

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Межведомственная рабочая группа при Минэкономики обсудила концепцию развития Сергиева Посада как центра православной культуры. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на депутата Госдумы по Сергиево-Посадскому округу Сергея Пахомова.

"Межведомственная рабочая группа при Минэкономики обсудила концепцию развития Сергиева Посада <...> Пока не определены исполнитель проекта, объемы и сроки его реализации", - пишет "Ъ" со ссылкой на депутата Пахомова.

По данным издания, стратегию развития разработали КБ "Стрелка" и ДОМ.РФ за 295 млн рублей. Согласно проекту, в городе создадут два центра. Культурно-представительский центр на проспекте Красной Армии возле Троице-Сергиевой лавры и административно-деловой у транспортно-пересадочного узла "Сергиев Посад".

Как сообщили "Ъ" в пресс-службе КБ "Стрелка", предполагается благоустроить 95 га общественных пространств и 12 исторических слобод. В городе появятся новые музеи и тематические парки, 18 отелей, 11 хостелов и 53 предприятия общепита. Кроме того, планируется строительство новых жилых кварталов, создание университета, школы сестёр милосердия, развитие местного колледжа и реконструкция Тюремного замка, где сейчас находится СИЗО.

По данным издания, строительство отелей профинансирует бизнес, а социальных объектов - бюджет. Реализация проекта реновации Сергиева Посада обойдётся примерно в 60 млрд рублей.