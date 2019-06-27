В Новосибирской области 80% объектов долевого строительства завершат по старой схеме

НОВОСИБИРСК, 27 июня. /ТАСС/. Около 350 из 447 строек в Новосибирской области, реализуемых с привлечением средств дольщиков, не затронет переход на проектное финансирование и счета эскроу, они по-прежнему смогут привлекать средства участников долевого строительства. Об этом в четверг в пресс-центре ТАСС сообщил журналистам глава регионального Минстроя Иван Шмидт.

"У нас (Министерства строительства Новосибирской области - прим. ТАСС) на контроле в части долевого строительства находятся 447 домов, которые готовят отчетность в министерство строительства и которые мы проверяем в части финансово-хозяйственной деятельности. Из них, мы предполагаем, по той аналитике, которую мы провели совместно со Сбербанком, <…> что порядка 80% у нас попадают под критерии работы по старым правилам", - сказал Шмидт.

Шмидт отметил, что из тех 20% проектов жилищного строительства, которые будут работать по проектному финансированию и счетам эскроу, у министерства есть понимание практически со всеми застройщиками, каким образом будет строиться работа после 1 июля.

Шмидт добавил, что в Сибирском федеральном округе (СФО) определено 10 банков, которые аккредитованы и работают в части счетов эскроу и проектного финансирования, однако практически 100% из них приходятся на долю Сбербанка. Заместитель председателя Сибирского банка ПАО "Сбербанк" Сергей Кузнецов сообщил, что с начала года банк уже профинансировал 17 проектов. "В лидерах у нас Новосибирск - семь проектов, потом Красноярск - четыре проекта, два в Омске, и по одному в Томске и в Абакане. <…> Всего в Новосибирской области с начала года подано 32 заявки от застройщиков - 20 рассмотрено, девять в стадии рассмотрения, и по трем - отказ", - сказал Кузнецов.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по договорам долевого участия (ДДУ). Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих ДДУ, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.