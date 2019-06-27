Финал долгостроев. Как в регионах России решают проблему обманутых дольщиков

ТАСС, 27 июня. Число обманутых дольщиков в регионах России варьируется от нескольких десятков до нескольких тысяч, следует из данных, предоставленных ТАСС местными органами власти. Ряд регионов, такие как Липецкая, Кировская, Пензенская и Ростовская области, планируют решить проблему обманутых дольщиков к 2021 году.

По итогам прямой линии президент РФ Владимир Путин сообщил журналистам, что решение проблем обманутых дольщиков лежит не только на федеральной власти, но и в значительной степени на регионах.

Сколько обманутых дольщиков в регионах

Проблема обманутых дольщиков коснулась многих регионов России, однако ее масштабы варьируются в зависимости от конкретного субъекта. Так, в Алтайском крае в реестр пострадавших от действий недобросовестных застройщиков внесены 53 человека. К числу проблемных в регионе относят всего два дома. Меньше 200 обманутых дольщиков зарегистрировано в Югре, Орловской и Кировской областях.

Для сравнения, в Волгоградской области нарушены права 2500 граждан, вложивших средства в 48 жилых домов. При этом в реестр Минстроя РФ включена информация о 27 домах и 691 дольщике. "Разница объясняется тем, что на региональном уровне внедрены более жесткие требования к застройщикам: просрочка в месяц уже является достаточным основанием для включения дома в категорию проблемных, тогда как на федеральном уровне в реестр включают здания с просрочкой в шесть месяцев", - пояснил ТАСС представитель комитета строительства региона.

Проблема обманутых дольщиков также остро стоит в Пермском крае, где в реестр включено более 1,6 тыс. человек, в Ленинградской (около 2 тыс.), Саратовской (более 2 тыс.), Самарской (около 1,8 тыс.) и Липецкой областях (более 2,5 тыс.).

В ряде регионов нарушение прав дольщиков привело к возбуждению уголовных дел в отношении представителей строительных компаний. В Липецкой области возбуждены четыре уголовных дела в отношении руководства застройщиков: СУ-10 треста "Липецкстрой", риелторского центра "Строй-Град" и строительных компаний "Велес", "Лик" и "Эксстроймаш".

В Алтайском крае руководители компаний, строивших дома в Барнауле и Новоалтайске, осуждены за мошеннические действия на шесть и четыре года лишения свободы соответственно. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено против главы компании "Декор-Трейд" в Пензе.

Как регионы решают проблему с долгостроями

Власти регионов уже не первый год пытаются решить проблему с достройкой домов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Самарской области, к работе в этом направлении в регионе приступили в октябре 2017 года, в прошлом году было сдано четыре проблемных объекта и восстановлены права около тысячи дольщиков. В Пермском крае за этот же период были введены в эксплуатацию девять проблемных объектов, свыше тысячи семей получили квартиры.

Как отметили в пресс-службе Минстроя Саратовской области, с 2017 года восстановление прав обманутых дольщиков является одним из приоритетов в работе правительства. "В 2017-2018 годах удалось решить проблемы дольщиков 20 многоквартирных домов", - сообщили ТАСС в ведомстве. В Ростовской области с 2017 года количество обманутых дольщиков сократилось не менее чем на 35%. В 2018 году были обеспечены права более 1,1 тыс. пострадавших участников долевого строительства по 38 многоквартирным домам.

Сложность в решении проблемы связана, в том числе с тем, что механизм достройки домов и поддержки дольщиков регионы определяют самостоятельно. Самая распространенная схема - это предоставление застройщикам в аренду земельных участков без торгов по льготной цене. При этом застройщики должны выполнять работу по завершению проблемных домов. В частности, такой механизм действует в Пензенской, Саратовской, Нижегородской, Ивановской областях, Алтайском крае и других регионах.

В Волгоградской области, кроме земельного участка, застройщики могут получить компенсацию затрат на техническое присоединение к инженерным сетям. "Застройщик, который берется за завершение более десяти домов в регионе, куда вложены средства не менее тысячи дольщиков, вправе рассчитывать на субсидию из бюджета для проведения работ", - добавили в комитете строительства Волгоградской области. В Ростовской области введены субсидии на возмещение затрат на обследование технического состояния проблемных домов.

При этом власти следят за тем, как ведется работа по достройке. "За каждым недостроем в Ростовской области будут закреплены ответственные лица от муниципалитета и регионального правительства", - пояснил ТАСС министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц. В Кировской области мониторинг за деятельностью застройщиков и проверка их отчетности позволили не допустить появления еще 750 обманутых дольщиков.

Поддержка обманутых дольщиков

В ряде регионов действует механизм завершения проблемных домов через создание жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). К примеру, в Пермском крае он был принят в 2017 году.

Процедура состоит в том, что недостроенный объект передается в ЖСК, финансирование строительства осуществляется за счет беспроцентного займа, который получает кооператив. При этом часть работ оказываются ЖСК бесплатно - среди них проектирование, обследование объекта, проведение госэкспертизы и другие. После завершения строительства граждане вправе получить субсидию, чтобы оплатить целевой паевой взнос в ЖСК, в 2019 году на это из бюджета региона выделено 60 млн рублей.

В Приморском крае для решения проблемы в 2019 году был создан фонд поддержки обманутых дольщиков. Он будет финансировать завершение проблемных домов, которых в регионе насчитывается 13. "У фонда две основные задачи: в короткие сроки завершить строительство проблемных объектов на территории края и максимально полно информировать обманутых дольщиков о ходе решения проблемы в целом", - сообщила журналистам председатель совета фонда Ольга Сун-жаю.

Фонд будет принимать решение о финансировании достройки домов, новые подрядчики будут определяться через конкурсную процедуру. Источником финансирования при этом будут служить субсидии из краевого бюджета, банковские кредиты, выданные под госгарантию, а также частные средства. В 2019 году фонд планирует выдать 750 млн рублей, полученных в виде субсидий. По предварительным оценкам, для завершения строительства всех проблемных объектов потребуется более 4 млрд рублей.

В ряде регионов власти оказывают материальную помощь обманутым дольщикам. В Пензенской области в 2018 году был принят закон о выплатах дольщикам средств на аренду жилья. В Амурской области обманутые дольщики вправе претендовать на денежную выплату в размере суммы, уплаченной за жилое помещение. С конца 2017 года за поддержкой обратился 381 человек, заявления 351 удовлетворены на сумму почти 370 млн рублей.

Переход на эскроу-счета как выход из ситуации

Ряд регионов, среди которых Липецкая, Кировская, Пензенская и Ростовская области, планируют решить проблему обманутых дольщиков к 2021 году. В Рязанской области власти рассчитывают устранить проблему уже в этом году, в Нижегородской области - к концу 2022 года, в Пермском крае - к 2023 году, а в Саратовской области - к 2025 году.

Одной из возможных мер, способных решить проблему появления обманутых дольщиков, является переход на эскроу-счета. С 1 июля 2019 года российские застройщики не смогут привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию, а строительство будет вестись за счет банковских кредитов.

В Минстрое Саратовской области отметили, что введение эскроу-счетов повысит доверие к компаниям-застройщикам. "Мы считаем, что введение проектного финансирования позволит повысить доверие к долевому строительству и переложить риски дольщиков на банки и застройщиков. При этом средства дольщиков будут застрахованы дважды, что повысит надежность вложения в недвижимость финансовых средств", - отметили в ведомстве.

Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев согласен с тем, что переход на эскроу-счета - это возможность создать цивилизованные отношения между застройщиками и гражданами. При этом, по его мнению, рост цен на недвижимость в связи с переходом не превысит 10%. "Ранее застройщики могли привлекать средства дольщиков без посредников - это способствовало снижению цены. По нашей оценке, рост себестоимости жилья для строителей в связи с переходом на эскроу-счета составит 5-10%", - пояснил ТАСС собеседник.

Однако, как отметили ТАСС в министерстве строительства и архитектуры Амурской области, существует вероятность, что застройщики будут искать альтернативные способы, чтобы привлечь деньги на строительство, например, через договоры купли-продажи будущего жилья или договоры соинвестирования. "Возможно возникновение серых схем у недобросовестных застройщиков, не попадающих под контроль государственных органов, а, следовательно, и рисков появления большого числа обманутых граждан, на которых не может быть распространено действие компенсационных механизмов", - отметили в министерстве.

Специфика Севастополя

В Севастополе, который вошел в состав России пять лет назад, нет серьезной проблемы с обманутыми дольщиками. Как отметили в правительстве города, Севастополь является одним из регионов-лидеров Юга России по темпам ввода жилья. Это происходит, в том числе благодаря регистрации зданий, построенных, когда город был в составе Украины. Однако, как отмечают власти, этот процесс требует нормативно-правового регулирования.

"Проблема связана с отсутствием надлежащей системы нормативно-правового регулирования ввода в эксплуатацию объектов, построенных по украинской разрешительной документации. В прошлом году благодаря позиции губернатора Дмитрия Овсянникова и работе с застройщиками введено в эксплуатацию пять проблемных домов. Их число к началу года снизилось до 29, тогда как в 2014 году насчитывался 71 объект", - рассказал ТАСС замгубернатора Илья Пономарев.

Он уточнил, что с начала 2019 года в эксплуатацию введены еще несколько домов, по ряду объектов решения находятся в стадии подготовки.