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Около 1 тыс. квартир переведут на индивидуальное отопление в Саратовской области

Это позволит ликвидировать ряд нерентабельных котельных, снизить расходы на содержание устаревшего оборудования и повысить надежность теплоснабжения для жителей области

САРАТОВ, 27 июня. /ТАСС/. Около 1 тыс. квартир переведут на индивидуальное отопление в Саратовской области, что позволит ликвидировать ряд нерентабельных котельных, снизить расходы на содержание устаревшего оборудования и повысить надежность теплоснабжения для жителей, сообщила в четверг пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

"Всего в 2019 году в области запланировано выполнить работы по установке индивидуального отопления в 1 тыс. квартир", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в основном работы будут проводиться в малых городах - в Красном Куте до начала отопительного сезона планируется перевести на индивидуальное отопление 23 многоквартирных дома, еще пять жилых домов переведут на такое отопление в Александрово-Гайском районе. В селе Питерка из 22 многоквартирных домов на индивидуальное отопление уже переведено 19.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, установка индивидуального отопления подразумевает, что вместо труб центрального отопления в квартирах появятся личные газовые котлы. "Применение современных энергосберегающих технологий позволяет ликвидировать нерентабельные котельные, снизить бюджетную нагрузку на содержание устаревшего оборудования и повысить надежность теплоснабжения, а также снизить расходы жителей на отопление в среднем до 30%", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на реализацию проекта необходимо порядка 100 млн рублей, перевод на индивидуальное отопление одной квартиры варьируется в зависимости от проекта и выбранного газового котла, площади квартиры.

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РоссияСаратовская область
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