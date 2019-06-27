Более 19 тыс. человек пострадали при долевом строительстве в ЦФО

ТАСС, 27 июня. Число пострадавших при долевом строительстве жилья в Центральном федеральном округе (ЦФО) превысило 19 тыс. человек, не достроено почти 230 многоквартирных домов. Об этом в четверг сообщила журналистам пресс-служба Генпрокуратуры РФ по итогам прошедшего в Липецкой области оперативного выездного совещания, посвященного решению проблем при долевом строительстве.

"В первом квартале 2019 года в ЦФО признаны проблемными и внесены в сводный перечень 229 объектов долевого строительства. Общее число лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, включенных в реестр, составляет 19094 человека", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РФ.

По данным ведомства, в выездном оперативном совещании по проблемам в сфере долевого строительства приняли участие заместитель полномочного представителя президента РФ в ЦФО Сергей Нештенко, врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов, замначальника управления Генпрокуратуры РФ в ЦФО Александр Орлов.

"Прокурорами в ЦФО с начала года выявлено около 600 нарушений закона в сфере долевого строительства жилья. По их инициативе 52 лица привлечены к дисциплинарной ответственности, к административной - 88 лиц. В защиту интересов дольщиков в суды направлены 17 исков. По результатам прокурорских проверок в отношении недобросовестных застройщиков возбуждены четыре уголовных дела", - говорится в сообщении ведомства.

Ситуация в Липецкой области

В Липецке насчитывается около 2 тыс. обманутых дольщиков, в региональный реестр проблемных объектов включены 15 многоквартирных домов, сотрудники прокуратуры региона возбудили пять уголовных дел в отношении компаний-застройщиков: СУ-10 треста "Липецкстрой", риелторского центра "Строй-Град", "Велес", "Лик" и "Эксстроймаш".

Власти Липецкой области планируют решить проблему до 2021 года, они нашли инвесторов, которые согласились достроить почти все дома для обманутых дольщиков. В конце марта в эксплуатацию были сданы два проблемных дома на 531 семью в микрорайоне "Европейский" в Липецке.