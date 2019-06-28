Минстрой может пересмотреть нормативы на отопление

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Минстрой запустил мониторинг в субъектах России, чтобы принять решение по установлению нормативов на отопление. Об этом сообщила в пятницу директор департамента развития жилищно-коммунального хозяйства Минстроя Светлана Никонова на экспертном совете в Госдуме.

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"Мы запустили мониторинг с запросом текущей ситуации в субъектах, чтобы аккуратно ее проанализировать и посмотреть, какие стоимостные последствия [могут быть] для потребителей [теплоэнергии] конкретных регионов. [Это необходимо] для корректной оценки влияния и дальнейшего принятия решений", - сказала она.

Никонова также отметила, что сегодня в приоритете стоит установка общедомовых приборов учета теплоэнергии. "Учитывая низкое обеспечение общедомовыми приборами учета наших домов и то, что у нас общий ресурс ограничен, в приоритете общедомовые приборы учета <…> Ресурс на вводе в дом должен быть посчитан. И это потребление должно быть учтено общедомовым прибором учета. Дальше отпадут все вопросы по нормативам, их распределению и этажности [зданий]", - добавила она.

Также, по словам директора департамента, индивидуальные приборы учета, как отдельно взятые единицы, не решают проблемы повышения эффективности и не равны счету за теплопотребление. Никонова отметила, что Минстрой выступает за перевод обязательного установления индивидуальных приборов учета в право собственника с принятием таких решений на общедомовых собраниях.

В пресс-службе ведомства добавили, что предусмотрена дифференциация по типу и этажности домов. Однако принятие решений по установлению нормативов происходит с полной оценкой влияния на величину платежа (с учетом установленных ограничений индексов изменения платы) граждан.

Единые нормативы на отопление жилых помещений должны быть установлены регионами в целях выравнивания условий предоставления ЖКУ до 1 января 2020 года.