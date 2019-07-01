Эксперты назвали средний доход ипотечного заемщика в России

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Средний доход ипотечного заемщика в России составляет порядка 40 тыс. рублей, говорится в сообщении Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

По данным НАПКА, средний ежемесячный платеж в сегменте жилищного кредитования составляет 16-17 тыс. рублей, в зависимости от региона сумма варьируется, в крупных городах платеж может быть в 1,5-2,5 раза больше. Таким образом, клиент отдает около 45% своего дохода для выполнения обязательств по ипотечному кредиту.

"Однако, есть одно "но": ипотека - продукт "семейный", и в пересчете на семью с условием, что в ней два работающих, получается, что на погашение ежемесячных платежей уходит четверть дохода семьи, что, безусловно, представляется более выполнимой задачей", - отмечают в пресс-службе ассоциации.

При этом средний срок кредитования, говорится в сообщении, за январь-апрель 2019 года вырос на 3% и достиг 17,8 лет. Невозможность предусмотреть риски на столь длительный срок является одной из причин просрочки по кредитам на покупку жилья, отметили в НАПКА.

В ассоциации рекомендуют при оформлении ипотеки формировать подушку безопасности, которой должно хватить хотя бы на два-четыре платежа, так как должнику в 65% случаях необходимо не менее 3,5-4 месяцев, чтобы решить свои финансовые проблемы и вернуться в график платежей. При этом, если в короткий срок должнику не удается вернуться к периодическим платежам, средний срок просроченной ипотечной задолженности вырастает до периода три-четыре года.

"Кредиторы не заинтересованы в получении залога и лишь при длительных сроках просрочки начинают все необходимые для изъятия объекта ипотеки достаточно долгие процедуры", - поясняется в сообщении .