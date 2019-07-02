Двое многодетных военных в Самаре получили от Минобороны по 10,5 млн рублей на жилье

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Две многодетные семьи военнослужащих получили от Министерства обороны РФ по 10,5 млн рублей для приобретения постоянного жилья в Самарской области по программе жилищной субсидии, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Двое военнослужащих получили рекордные суммы - по 10,5 млн рублей. На субсидию военнослужащие могут приобрести квартиру или загородный дом, либо вложить деньги в строящиеся объекты", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что в среднем военнослужащие региона получают по 3-5 млн рублей.

По данным пресс-службы, только в июне этого года военнослужащим в Самарской области были предоставлены субсидии на общую сумму более 83 млн рублей на жилье.

В 2014 году по инициативе министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и при поддержке президента РФ Владимира Путина была внедрена новая форма обеспечения военнослужащих жильем - жилищная субсидия. Ее может получать только та категория военнослужащих, которая состояла в очереди на получение постоянного жилья от Министерства обороны.