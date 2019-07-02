Более 60% столичных застройщиков достроят объекты без счетов эскроу

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Московские застройщики безболезненно перешли на новую систему финансирования в жилищном строительстве, более 60% строительных компаний продолжат работать в столице без счетов эскроу, сообщил во вторник журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы 1 июля пережили без потрясений, более 60% столичных застройщиков остались в старой схеме, и это большой плюс, так как [они] отвечают всем необходимым федеральным требованиям. В оставшихся 40% почти все заявились в банках <…> Около 5% проектов находятся под вопросом, смогут ли они перейти на новые правила работы, однако с каждым из застройщиков мы работаем", - сказал он.

По словам заммэра, переход на проектное финансирование Москва переживает без потерь. "Здесь самая надежная ситуация в стране", - отметил Хуснуллин.

С 1 июля 2019 года россияне не смогут покупать новостройки без банковской защиты. По старой схеме, без счетов эскроу, будет продаваться жилье в проектах, получивших заключения о соответствии критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по договорам прямого участия. Как следует из паспорта нацпроекта "Жилье и городская среда", к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.

Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

Согласно утвержденным правительством критериям, не переходить на новую систему финансирования могут проекты, строительная готовность которых составляет не менее 30%, а объем привлеченных средств по договорам участия в долевом строительстве составляет 10% и более. Отдельные критерии строительной готовности прописаны для проектов комплексного освоения территории - на уровне 15%. Для системообразующих организаций, которые строят не менее 4 млн кв. м на территории четырех регионов, а также для застройщиков, которые достраивают проблемные объекты с обманутыми дольщиками. В этом случае степень строительной готовности объекта может составлять 6%.