Путин поручил освободить от налогов переданную в госсобственность социнфраструктуру

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 октября предоставить застройщикам право не включать в налоговую базу расходы на строительство социальной инфраструктуры, передаваемой в госсобственность, и освободить от уплаты НДС такие объекты. Об этом говорится в перечне поручений по итогам "Прямой линии с Владимиром Путиным", прошедшей 20 июня 2019 года.

"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих: предоставление с учетом ранее данных поручений застройщикам права уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль организаций на сумму расходов, понесенных в связи со строительством объектов социальной инфраструктуры, передаваемых в государственную или муниципальную собственность, а также освобождение операций по передаче таких объектов от обложения налогом на добавленную стоимость", - говорится в поручении президента.

Также президент поручил разработать предложения для изменений в законодательство, которые предусмотрят порядок обеспечения социнфраструктурой и источники ее финансирования в строящихся жилых комплексах. Ответственным за исполнения поручений назначен премьер-министр Дмитрий Медведев, правительство должно выполнить поручения до 1 октября 2019 года.

Эксперты считают, что снижение налоговой нагрузки на застройщиков, которые безвозмездно передают муниципалитетам социальные объекты, приведет к снижению финансовой нагрузки на компании и, как следствие, упростит переход на проектное финансирование. Освобождение от НДС может снизить бюджет проекта на 13% и налоговые льготы должны распространяться на всех участников процесса строительства - на исполнителей, генподрядчиков и субподрядные организации.

Ранее в ходе прямой линии президент отметил, что правительству и регионам необходимо выработать правовую систему строительства социальной инфраструктуры в новых правилах жилищного строительства, а также определить источники финансирования таких работ. Путин сказал, что при старой схеме строительства за соцобъекты платили дольщики, эта сумма вкладывалась в стоимость всего жилья. Теперь, по закону, социальную инфраструктуру должно возводить государство - муниципалитеты, регион, но проблема остается в том, что у них пока нет ресурсов, добавил президент.