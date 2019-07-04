Глава Минстроя утвердил реестр лучших реализованных проектов по благоустройству

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Глава Минстроя Владимир Якушев утвердил федеральный реестр лучших реализованных практик в сфере благоустройства, в который вошли 165 проектов из разных регионов России.

"Основная цель реестра - обмен опытом и лучшими решениями в сфере благоустройства", - приводится слова Якушева на сайте Минстроя РФ.

Отмечается, что в министерство поступили 454 заявки из 84 регионов страны. Из них в реестр вошли 165 лучших проектов. Самыми популярными стали номинации "Парк как место отдыха и занятий спортом", "Городской сад и сквер как место отдыха и общения", "Игровые, спортивные и иные тематические площадки".

Впервые федеральный реестр лучших практик по итогам реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" был сформирован в 2017 году, в него вошли 125 проектов.