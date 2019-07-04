Власти Москвы планируют выйти на 7 млн кв. м жилья по программе реновации в 2020 году

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Власти Москвы рассчитывают выйти на проектирование и строительство в общей сложности 7 млн кв. м жилья в рамках программы реновации к середине 2020 года. Об этом в четверг сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин в рамках Московского урбанистического форума.

"Наша задача - развернуть строительство 7 млн кв. м жилья. На сегодняшний день мы подошли к показателю 5 млн кв. м, это примерно 90 тыс. квартир. До конца года в связи с тем, что мы сейчас готовим большой объем проекта планировок, у нас раскроется градостроительный потенциал еще на 2 млн (кв. м), к середине 2020 года мы должны полностью раскрыть градостроительный потенциал на 7 млн кв. м", - сказал он.

По словам Хуснуллина, в 2018 году ордера на переезд в новые квартиры в рамках программы реновации получили 10 тыс. человек. "В этом году мы планируем переселить не менее 12 тыс. жителей, в следующем - не менее 15 тыс.", - добавил он.

О реновации

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки, это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5 тыс. 171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого.

По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.

О форуме

Московский урбанистический форум - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля в парке "Зарядье" и посвящен проектам, повышающим качество жизни в городской среде.

В числе заявленных тем - приоритеты транспортной политики и инновационные туристические стратегии мегаполисов, баланс жилищной политики в быстрорастущей московской агломерации, план развития Московских центральных диаметров.