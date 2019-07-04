Cтавки для застройщиков по мере накопления средств на эскроу-счетах достигнут 2,5-3%

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Минимальный размер ставок, по которым будут предоставляться кредитные средства в рамках проектного финансирования, по мере накопления средств на эскроу-счетах может составить 2,5-3%, сообщил в четверг генеральный директор единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ Александр Плутник на Московском урбанистическом форуме.

"Сначала средняя ставка составит около 12%, может быть чуть меньше, когда это будет обычное проектное финансирование и фондирование не будет обеспечиваться за счет денег граждан на эскроу-счетах. Но по мере накопления средств ставка будет снижаться до так называемой специальной - когда она вся будет покрываться эскроу-счетами - до 2,5-3%, а средняя будет в диапазоне 5-7%", - сказал он.

Плутник отметил, что банковский сектор готов удовлетворить запрос девелоперов на проектное финансирование, проблем с капиталом нет. "Ситуация на рынке стабильная, изменение системы финансирования строительства жилья это еще раз подтвердит. Если год назад в жилищном строительстве было только 600 млрд рублей средств банков, то сейчас у каждого банка, работающего по проектному финансированию, объем заявок составляет более 600 млрд рублей - проблемы с финансированием у надежных застройщиков не будет", - пояснил он.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" нацпроекта "Жилье и городская среда". С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию.

Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по ДДУ. Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". В рамках деловой программы состоится более 70 специальных мероприятий - круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу, посвященных повышению качества жизни в городской среде. ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.