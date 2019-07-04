Власти Москвы: программа реновации улучшит уровень жизни горожан

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Проект планировки домов по программе реновации в Москве предусматривает улучшение уровня жизни переселенцев. Об этом сообщил в четверг руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин на Московском урбанистическом форуме.

"Реновация городских территорий - это один из ключевых способов улучшить жизнь горожан. <...> Качество здорового образа жизни даже по проектам планировки выросло в два раза", - сказал он.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года. В нее по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более пяти тысяч домов, в основном пятиэтажные хрущевки, что составляет почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". В рамках деловой программы состоится более 70 специальных мероприятий - круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу, посвященных повышению качества жизни в городской среде.

ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.