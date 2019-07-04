Более 370 жилых комплексов в Москве завершат без перехода на систему эскроу

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Московские застройщики введут 374 проекта долевого строительства с прямым привлечением средств дольщиков. Об этом сообщила в четверг председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова в ходе панельной дискуссии "Деньги под проект. Как банкам и девелоперам взаимодействовать в условиях проектного финансирования?" в рамках Московского урбанистического форума.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, теперь будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по договорам долевого участия.

"На сегодняшний день в Москве 604 действующих разрешений на строительство, из которых по 374 разрешениям девелоперы будут работать по старой схеме. Большинство из них, 324, уже подали в Москомстройинвест заявления на получение заключения о соответствии установленным критериям, чтобы продолжить работу в рамках 214-ФЗ. Остальные - дорабатывают документы и в ближайшее время придут к нам", - рассказала Пятова.

Из 324 заявлений на получение заключений о соответствии критериям (ЗОСК), положительное решение принято по 280, уточнила она.

При этом комитет будет проверять застройщиков, которые продолжат работать по старой схеме привлечения средств, чтобы не допустить появления обманутых дольщиков, объяснила Пятова.

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". В рамках деловой программы состоится более 70 специальных мероприятий - круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу, посвященных повышению качества жизни в городской среде. ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.