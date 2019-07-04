Сбербанк считает, что переход на счета эскроу за два года сделает стройотрасль прозрачной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Переход на счета эскроу за два года сделает строительную отрасль полностью прозрачной, считает заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Анатолий Попов.

"В конечном итоге после того, как эта реформа (переход на эскроу - прим. ТАСС), этот маховик перевернется, и я думаю, что за два года, все это произойдет, и приведет к полной прозрачности отрасли, потому что фактически ответственность за недостроенный объект полностью переносится на банк", - сказал он в четверг журналистам в кулуарах Международного финансового конгресса.

Попов добавил, что переход на счета эскроу будет способствовать консолидации отрасли. "Сейчас около 5,5 тыс. застройщиков активно работает в стране. Наверное, часть из компаний не смогут получить проектное финансирование, и дальше начнутся механизмы консолидации в отрасли, когда крупные компании будут объединяться со средними и небольшими и выстраивать свою работу", - пояснил он.

Также, по мнению Попова, банки вместе с Центробанком РФ должны улучшить механизм экспертизы строительных проектов. "Мы в банке уже сформировали приличную экспертизу, но, очевидно, она нуждается в большом уточнении. Я думаю, что совместные подходы банковской отрасли с помощью регулятора нам помогут более точно определять, насколько объект, предложенный застройщиком, ликвиден, будет ли он продан по цене, заявленной финансовой модели", - считает он.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.