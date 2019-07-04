Якушев назвал фото в соцсетях самым дискуссионным критерием качества городской среды

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Количество фотографий в соцсетях на улицах городов стало самым дискуссионным параметром оценки качества городской среды. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, выступая на Московском урбанистическом форуме.

"Количество фотографий в местах, которые любят горожане в своем городе, - это общественная оценка мест, которые присутствуют в муниципалитете. Вот эти вещи были наиболее дискуссионными, но прошли все площадки и остались в постановлении правительства", - сказал он, отвечая на вопрос модератора дискуссии "Среда для развития. Комфортный город как драйвер экономики".

Рост качества городской среды является одной из задач национального проекта "Жилье и городская среда", напомнил министр. Для измерения качества правительство утвердило Индекс качества городской среды, который состоит из 36 индикаторов. Среди них безопасность, экология, благоустройство, качество общественного транспорта и дорог, доступность учреждений социальной сферы, создание доступной среды для маломобильных граждан, наличие очереди в детские сады и многое другое. Сводный индекс поможет оценить исполнение всех 12 нацпроектов в конкретном муниципалитете, указал Якушев.

Среди индексов также есть такой показатель, как количество центров притяжения для населения, который рассчитывается как количество мест, в которых сконцентрировано наибольшее количество фотографий, следует из постановления. "В начале к этому отнеслись с некоторой иронией, но когда проанализировали этот показатель, спросили большое количество экспертов, провели опросы в городах, то этот показатель оставили", - заключил министр.

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". На форуме обсудят проекты, направленные на повышение качества жизни в городской среде. В рамках деловой программы состоится более 70 мероприятий - круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу. Более 300 спикеров расскажут об успешных мировых практиках, которые можно применить в отечественных условиях. Планируется, что мероприятия посетят 113 иностранных спикеров из 26 стран.

Гостей форума ожидает более ста культурных и образовательных мероприятий, которые объединит фестиваль Moscow Urban Fest. ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.