ВТБ заинтересован в частных инвесторах для развития рынка арендного жилья

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. ВТБ планирует привлекать частных инвесторов на рынок арендного жилья. Об этом в четверг сообщил глава банка Андрей Костин на Московском урбанистическом форуме.

"Мы хотим привлекать частных инвесторов для того, чтобы они финансировали эти покупки (арендное жилье - прим. ТАСС). Пока это делает государство в лице ДОМ.РФ", - сказал он.

ДОМ.РФ и ВТБ сотрудничают в рамках развития рынка арендного жилья с 2016 года. Общий объем сделок по покупке квартир и апартаментов ДОМ.РФ в проектах ВТБ составляет 19,8 млрд рублей. ДОМ.РФ приобрел 1,4 тыс. квартир и апартаментов в многофункциональном комплексе "Матч Поинт", ЖК "Символ" и "Сердце столицы". На текущий момент в портфеле ДОМ.РФ арендного жилья более 8 тыс. квартир и апартаментов (430 тыс. кв. м). Общая сумма инвестиций - 42,6 млрд рублей.

По словам Костина, пока рынок арендного жилья в РФ занимает около 10% в общем объеме жилого фонда, в то время как в Германии - 50%, поэтому есть куда двигаться. Он добавил, что это очень перспективное направление для арендаторов, и напомнил, что квартиры сдаются в аренду полностью готовыми - с ремонтом и мебелью. "Это и для молодых семей, и мобильных семей, которые приезжают на работу на несколько лет в Москву, - большой шаг вперед", - отметил он.

Арендное жилье является одним из механизмов улучшения жилищных условий граждан, следует из паспорта нацпроекта "Жилье и городская среда". Целью нацпроекта является улучшение условий проживания 5 млн российских семей ежегодно в период до 2024 года, предполагается, что из них 0,03 млн заключат договора аренды квартир на срок не менее одного года.

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". В рамках деловой программы состоится более 70 специальных мероприятий - круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу, посвященных повышению качества жизни в городской среде. ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.