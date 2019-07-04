Инвесторы в Москве за семь лет арендовали более 43 га земли под соцобъекты и промкомплексы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Инвесторы в Москве за семь лет по результатам торгов взяли в аренду у города 84 земельных участка общей площадью 43,7 га для возведения социальных объектов и промкомплексов. Об этом сообщил ТАСС в четверг руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман на Московском урбанистическом форуме.

"С 2012 года департамент городского имущества посредством проведения городских аукционов передал в аренду инвесторам 84 земельных участка общей площадью 43,7 га для строительства социальных объектов и промышленных комплексов. Общий размер годовой арендной платы за участки по итогам торгов составил 740,8 млн рублей", - сказал Гаман.

Он добавил, что земельные участки, переданные инвесторам для строительства, расположены преимущественно в Центральном, Северо-Восточном и Юго-Западном административных округах Москвы. Общий строительный объем зданий для размещения промышленных комплексов и соцобъектов составил 428,9 тыс. кв. м.

Глава департамента отметил, что в 2018 году московским предпринимателям были предложены особые условия аренды земли для строительства объектов социального назначения, включая медицинские центры, спорткомплексы, образовательные и культурные учреждения. Для них стартовая ставка аренды составляет теперь 1,5% от кадастровой стоимости участка в год. С 2019 года льгота по аренде распространилась и на участки для строительства промышленных комплексов.

"Переход в определении начальной цены от рыночной оценки к расчетам от кадастровой стоимости привел к повышению интереса инвесторов к городским землям, предназначенным для строительства соцобъектов и промкомплексов. Если раньше реализация таких объектов составляла порядка 35%, то сейчас процент реализации составляет 100%. Так, с начала этого года состоялись абсолютно все аукционы, по итогам которых предприниматели арендовали у города 10 земельных участков общей площадью 6,2 га для строительства физкультурно-оздоровительных и медицинских центров, объектов культурно-просветительского назначения", - сказал Гаман.

Он уточнил, что срок аренды участков составляет от двух лет восьми месяцев до четырех лет шести месяцев, в зависимости от строительного объема.