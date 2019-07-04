Свердловская область обогнала Москву по количеству одобренных Сбербанком заявок эскроу

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Наибольшее число заявок по переходу на проектное финансирование с помощью механизма эскроу-счетов одобрено Сбербанком в Свердловской области. Об этом в кулуарах Московского урбанистического форума-2019 в четверг сообщила ТАСС управляющий директор - начальник управления финансирования недвижимости Сбербанка Светлана Назарова.

Ранее в ходе панельной дискуссии "Деньги под проект. Как банкам и девелоперам взаимодействовать в условиях проектного финансирования?" она отметила, что Москва не стала лидером по числу одобренных сделок, но опередила другие регионы по сумме финансирования проектов.

"Более чем 250 сделок с [проектным] финансированием через эскроу-счета уже одобрено. По количеству [сделок] Москва не является лидером. Но Москва является лидером по сумме одобренных сделок. Чуть меньше половины - московские проекты, потому что это более масштабные проекты. По заявкам, которые сейчас на рассмотрении, Москва абсолютный лидер как по количеству, так и сумме", - рассказала Назарова.

Она уточнила, что в Свердловской области банк одобрил 19 проектов на 16 млрд рублей, тогда как в Москве - 14 проектов на 124 млрд рублей. Всего же Сбербанком одобрена выдача проектного финансирования застройщикам почти на 300 млрд рублей по более чем 250 проектам.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". В рамках деловой программы состоится более 70 специальных мероприятий - круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу, посвященных повышению качества жизни в городской среде.

ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.