Власти Москвы выделили 504 млн рублей на достройку проблемного ЖК "Марушкино"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Городской застройщик АО "Мосотделстрой № 1" получил грант из столичного бюджета в размере 504 млн рублей на достройку проблемного жилого комплекса "Марушкино" в Новой Москве, квартиры в котором ждут около 700 дольщиков. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Москомстройинвеста.

"Транш в размере 504 млн рублей уже переведен на счет городского застройщика для реализации мероприятий по восстановлению нарушенных прав граждан, то есть для достройки проблемного объекта и передачи дольщикам квартир по адресу: поселение Марушкинское, д. 1, 2, 3, 4 (Новомосковский административный округ)", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

По ее словам, выделенные средства будут использованы на проведение проектно-изыскательских работ, оформление необходимой документации и строительно-монтажные работы. Окончательная стоимость завершения строительства будет определена по результатам государственной экспертизы проектно-сметной документации. По данным ведомства, завершить торги на выбор организации, которая будет проектировать проблемный объект, планируется до 17 июля. Ввод ЖК в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2020 года.

В Москомстройинвесте уточнили, что строительство жилого комплекса, которое началось в 2006 году, было остановлено в 2013 году. Бывший застройщик ООО "Комземстрой" был ликвидирован по заявлению учредителей. Власти столицы приняли решение завершить строительство объекта силами городского застройщика за счет средств бюджета города.