Минстрой увеличил норматив стоимости жилья на 4%

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Минстрой России увеличил норматив средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья на 4% во втором полугодии 2019 года.

"Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2019 года в размере 45 тыс. 133 рубля", - следует из приказа, опубликованного на портале правовой информации.

В первом полугодии норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ составлял 43 тыс. 374 рубля.

Кроме того, министерство установило показатели средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья в субъектах РФ на третий квартал 2019 года. В частности, для Москвы показатель составил 99,4 тыс. рублей, Санкт-Петербурга - 76,1 тыс. рублей, Ямало-Ненецкого автономного округа - 62,7 тыс. рублей, Мурманской области - 60,4 тыс. рублей. Эти показатели используют для расчета размеров социальных выплат.