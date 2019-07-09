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Эксперты: переход на эскроу защитит дольщиков от проблем с постановкой на кадастр

Реформа отрасли долевого строительства подразумевает и ликвидацию последствий тех правил, которые действовали в предыдущие годы, отметили в Госдуме

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Переход строительной отрасли на счета эскроу приведет к тому, что количество отказов в постановке новостроек на кадастровый учет будет снижаться. Однако нововведение не станет панацеей для владельцев тех объектов, которые уже построены, но по ряду причин не могу быть оформлены соответствующим образом в собственность, считают опрошенные ТАСС эксперты.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру. Регистрация собственности возможна только после постановки дома на кадастровый учет.

"Со вступлением в силу правил эскроу застройщики будут заинтересованы в проведении кадастрового учета. Как следствие, и в оперативном исправлении ошибок, и в изначальном повышении качества техплана. Можно предположить, что со вступлением новых правил процент отказов будет снижаться", - рассказали ТАСС в Федеральной кадастровой палате.

Достроить - полдела

Проблема с постановкой готового дома на кадастровый учет периодически возникают по всей России, говорит глава Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор. Подобные проблемы могут происходить как из-за действительно низкого качества поданных документов, так и из-за их трактовки органами власти, указывает он. При этом дольщики таких домов не могут получить статус обманутых, так как дом уже имеет разрешение на ввод в эксплуатацию.

Так, например, дольщики московского ЖК "Город" на Дмитровском шоссе до сих пор не могут оформить свои квартиры в собственность, хотя разрешение на ввод в эксплуатацию дома выдано в начале декабря 2018 года, рассказала ТАСС дольщик комплекса Светлана Дьякова. "В нашем жилом комплексе - три дома на 1600 квартир, мы все ждем больше полугода. Мы не можем получить собственность, а соответственно - прописаться, устроить детей в детский сад, школу, получить вычет по ипотеке. Застройщик на связь с дольщиками не выходит, хотя активно строит вторую очередь", - сказала она.

В столичном управлении Росреестра ТАСС пояснили, что застройщик подал документы на постановку здания на кадастровый учет в декабре 2018 года, однако они были направлены на доработку из-за недостатков в техплане здания. По информации ведомства, они не были вовремя устранены, поэтому застройщик получил отказ в постановке на кадастр. Однако, застройщик "Град Инвест" утверждает, что откорректированные технические планы неоднократно сдавались в Росреестр.

"Последние исправленные документы были поданы в орган Росреестра 28 мая 2019 года. По настоящий момент более никаких замечаний застройщику и кадастровым инженерам не поступало, тем не менее, объект до сих пор не поставлен на государственный кадастровый учет", - говорится в ответе застройщика на запрос ТАСС.

При этом, как следует из ответа Росреестра на запрос агентства, исправленные документы поступили ведомству в июле 2019 года, решение по постановке на кадастр или повторному отказу будет вынесено в установленные законом сроки.

Обманутые дольщики и кадастр

Но и официальный статус пострадавшего участника долевого строительства не дает преимуществ в борьбе за право собственности на уже достроенную квартиру, утверждает Юлия Скуровская, дольщица жилого комплекса "Изумрудная долина" (маркетинговое название "Валь Д"Эмероль") в Московской области. Она купила квартиру в доме высокой степени готовности в сентябре 2013 года, однако затем у застройщика начались проблемы и строительство было заморожено. Скуровская встала в реестр пострадавших граждан - участников долевого строительства Московской области.

После возобновления строительства силами нового инвестора, в конце марта 2019 года дом наконец получил долгожданное разрешение на ввод в эксплуатацию. "С 1 апреля 2019 года Минстрой исключил меня из списка обманутых дольщиков, уведомив письмом. На тот момент в доме из всех коммунальных благ было только электричество. На кадастр дом поставили только в середине июня, поэтому собственность успел оформить только один дольщик. Газа и централизованной канализации в доме до сих пор нет", - говорит она.

Задержка с вводом дома в эксплуатацию действительно является сейчас основным критерием проблем у объекта долевого строительства, напоминает глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. "Мое личное мнение - критерием снятия "проблемной" должно быть оформление собственности первыми дольщиком. Однако, мы и так долго добивались, чтобы собрать все данные от регионов в Единый реестр проблемных объектов в информационной системе жилстроительства, и чтобы в принципе появился основной критерий проблем - это задержка со сдачей в эксплуатацию", - сказал он.

По словам главы комитета, реформа отрасли долевого строительства подразумевает и ликвидацию последствий тех правил, которые действовали в отрасли предыдущие годы. "Идет постоянная, очень острая дискуссия. Какие-то вопросы нам удается доказать, какие-то требуют своего уточнения. Мы будем мониторить ситуацию, и, в том числе, будем продолжать дискуссии в части признаков снятия проблемности", - сказал он ТАСС.

"С одной стороны, мы можем ужесточить правила снятия статуса проблемного объекта, назвав условием постановку на кадастр, но тогда остается вопрос, как разделить ответственность между стройбизнесом и органами госвласти за отказ в постановке в Единый государственный реестр недвижимости", - также указывает Моор. В любом случае и застройщик, и органы госвласти должны понимать, что от качества их работы зависит благополучие простых людей, которые купили, зачастую, единственное жилье, заключает эксперт.

Теги
Николаев, Николай ПетровичМоор, Александр Викторович
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