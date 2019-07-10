Объем ввода объектов Мосгосстройнадзором вырос в три раза в I полугодии

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор в I полугодии 2019 года ввел в три раза больше квадратных метров недвижимости, чем за аналогичный период 2018 года, сообщил в среду журналистам исполняющий обязанности председателя комитета госстройнадзора Москвы Сергей Музыченко.

"За шесть месяцев этого года Мосгосстройнадзором введено в эксплуатацию 211 объектов недвижимости общей площадью 5,3 млн кв. м, из них 2,1 млн кв. м жилья. За аналогичный период 2018 года введено 163 объекта площадью 1,8 млн кв. м, из них жилья всего лишь 541 тыс. кв. м", - сказал он.

Музыченко отметил, что среди наиболее значимых в числе сданных в эксплуатацию объектов - дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в "Лужниках". По его словам, также стоит отметить среди новых объектов съемочный павильон и комплекс сценическо-постановочных средств на "Мосфильме", торгово-досуговый центр "Галеон" на Ленинском проспекте и ФОК с бассейном и спортзалами в Новопеределкине.