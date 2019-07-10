Количество нарушений на строительных объектах Москвы снизилось в 2019 году

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Количество нарушений, выявленных Мосгосстройнадзором, на столичных объектах в первом полугодии 2019 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил журналистам в среду исполняющий обязанности председателя комитета Госстройнадзора Москвы Сергей Музыченко.

"Контроль за качеством работ не ослабевает. По итогам проверок [в первом полугодии 2019 года] выявлено свыше 18,1 тыс. нарушений, в первом полугодии 2018 года - 20,7 тыс., из которых по качеству работ 6,5 тыс. в этом году и 7,7 тыс. в первом полугодии 2018 года, по содержанию площадок - 2,7 тыс. и 3,2 тыс. нарушений соответственно", - сказал Музыченко.

Он уточнил, что за шесть месяцев комитетом проведено почти 5,6 тыс. проверок. Согласно общей тенденции по снижению административных барьеров в строительстве, количество проверок Мосгосстройнадзор уменьшает.

"В связи с изменениями в законодательстве с августа 2018 года комитет прекратил оформление разрешений на строительство объектов индивидуального жилищного строительства и перешел на прием уведомлений о начале и окончании строительства объектов ИЖС и садовых домов", - пояснил Музыченко.

Он добавил, что под надзором комитета находится более 2 тыс. объектов недвижимости, 152 объекта дорожно-мостового строительства и 77 объектов метрополитена.

"С начала года оформлено свыше 1,8 тыс. уведомлений о начале и 1,1 тыс. уведомлений об окончании строительства", - сказал Музыченко.