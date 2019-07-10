Московские строители заплатили около 320 млн рублей штрафов с начала 2019 года

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС./ Столичные строители заплатили почти 320 млн рублей по административным штрафам за первое полугодие 2019 года, деньги поступили в бюджет Москвы и федеральный бюджет. Об этом сообщил журналистам в среду исполняющий обязанности председателя комитета Госстройнадзора Москвы Сергей Музыченко.

"По итогам надзорной деятельности выдано 3,2 тыс. предписаний об устранении нарушений. За шесть месяцев прошлого года - 3,3 тыс. предписаний. Большая часть нарушений устранена. В бюджет города поступило 293 млн рублей административных штрафов", - сказал Музыченко.

Он уточнил, что в федеральный бюджет поступило 25,7 млн рублей. В первому полугодии 2018 года в бюджет города поступило 295,4 млн административных штрафов, в федеральный бюджет - 23,9 млн рублей.

"В саморегулируемые организации для принятия дисциплинарных мер к организациям-нарушителям направлено 2525 обращений за первое полугодие 2019 года. За аналогичный период прошлого года - 1921 обращение", - сказал Музыченко.