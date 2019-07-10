Матвиенко попросила Счетную палату провести проверку ДОМ.РФ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Счетная палата должна провести проверку единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, чтобы понять, насколько эффективно расходуются выделяемые им большие средства.

"ДОМ.РФ мы выделили 43 млрд дополнительно... Пока у меня нет понимания, кто контролирует и как расходуются такие большие средства. Пожалуйста, включите в план наших предложений, [о включении] в план Счетной палаты проверку ДОМ.РФ", - сказала Матвиенко на пленарном заседании в среду.

Она подчеркнула, что сама идея поддержки сферы строительства хороша, но необходим жесткий контроль за расходованием средств. "Я попрошу дать протокольное поручение комитету по региональной политике и комитету по бюджету и установить жесткий контроль за расходованием [средств]. Очень большие средства, не знаю, эффективно ли это. Может, напрямую регионам давать, им виднее. И тогда требовать результата", - сказала спикер Совфеда.

"У меня сомнения, может быть, я не права, но, пожалуйста, возьмите эту историю под контроль", - добавила она.