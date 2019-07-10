Около 4 тыс. испытаний материалов проведут на объектах программы реновации до конца года

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ЦЭИИС) проведет порядка 4 тыс. испытаний конструкций и материалов на объектах программы реновации до конца 2019 года, сообщил в среду журналистам директор подведомственного Мосгосстройнадзору ЦЭИИС Виктор Егоров.

"До конца года по заданию Мосгосстройнадзора центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве проведет 4 тыс. различных испытаний материалов и конструкций на объектах реновации <…> Совместно с Мосгосстройнадзором проведено более 1,1 тыс. проверок различных объектов строительства", - сказал он.

Егоров также сообщил, что эксперты центра проверяют все объекты, находящиеся под надзором комитета. По его словам, наиболее значимые из проверяемых объектов - дома программы реновации, парк "Остров мечты", центр художественной гимнастики в Лужниках, станции метрополитена, а также транспортные развязки и магистрали.

"С начала этого года центром выполнено около 9,3 тыс. работ. Если мы в 2012 году имели годовой план 7 тыс. работ, то сегодня у нас план - 17 тыс. работ в год. Мы не останавливаемся, будем и дальше вести работу", - сказал он.

Егоров уточнил, что более половины из проводимых экспертами центра работ - это исследования монолитных и железобетонных конструкций.

Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве был создан в сентябре 2012 года по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина в целях обеспечения качества и безопасности строительства.