Более 90% переселенцев получили квартиры по программе реновации в ВАО Москвы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Свыше 90% переселяющихся семей получили новые квартиры по программе реновации в Восточном округе Москвы, сообщила в четверг пресс-служба столичного Департамента городского имущества.

"В Восточном округе Москвы из 264 семей, переселяющихся из старых пятиэтажек, 241 семья, то есть больше 90%, заключила договоры с Департаментом городского имущества и уже переехала в новые квартиры. Еще две семьи приглашены для заключения договоров в ближайшее время", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана.

В пресс-службе уточнили, что район Северное Измайлово в ВАО стал первым и пока единственным в округе, где началось переселение по программе реновации. Также правом докупить дополнительную площадь с 10% скидкой воспользовались жители 27 квартир ВАО. На месте снесенных домов будет возводиться современное жилье со всей сопутствующей инфраструктурой. В настоящее время в ВАО по программе реновации строятся 20 жилых домов на 4 тыс. 453 квартиры.

"До конца года мы планируем приступить к строительству еще на пяти площадках. Кроме этого, три дома жилой площадью 41,7 тыс. кв. м мы ввели в эксплуатацию ранее. В настоящее время в округе три жилых дома находятся в проектировании, по 12 объектам проектирование будет начато до конца этого года", - цитирует пресс-служба руководителя Департамента строительства города Москвы Андрея Бочкарева.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы в августе 2017 года. Она касается около одного миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 тыс. 173 домов. Всего в ВАО в программу включен 1 тыс. 61 дом, утверждено 50 стартовых площадок.