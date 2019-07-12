Росреестр зарегистрировал два дома на севере Москвы после семи месяцев ожидания дольщиков

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Столичный Росреестр поставил на кадастровый учет два корпуса ЖК "Город" на Дмитровском шоссе после семи месяцев ожидания дольщиков, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ведомства.

Дольщики ЖК не могли оформить свои квартиры в собственность без постановки на кадастровый учет, хотя разрешение на ввод в эксплуатацию было выдано в начале декабря 2018 года.

"По результатам проведения правовой экспертизы принято решение о постановке на государственный кадастровый учет многоквартирных домов по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., д. 107А, к. 2, 3. Кадастровые номера присвоены корпусу № 2 и корпусу № 3", - сказали в столичном Росреестре.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, после поступления документов на государственный кадастровый учет по корпусу №1 ведомство проведет правовую экспертизу и примет решение.

Застройщик "Град Инвест" подал документы на постановку здания на кадастровый учет в декабре 2018 года, однако они были направлены на доработку из-за недостатков в техплане здания. По информации Росреестра, они не были вовремя устранены, поэтому застройщик получил отказ в постановке на кадастр. Однако он утверждал, что откорректированные технические планы неоднократно сдавались в Росреестр. Последние исправленные документы были поданы ведомство 28 мая 2019 года. При этом, как следовало из ответа Росреестра на запрос агентства, исправленные документы поступили ведомству в июле 2019 года.

ЖК "Город" объединяет три готовых монолитных корпуса переменной этажности высотой до 21 этажа на 1,6 тыс. квартир. Во второй очереди запроектировано еще три дома высотой 8, 16 и 22 этажа.