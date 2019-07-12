В строительство объектов по нацпроектам вложат около 7 трлн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Объем вложений в строительство объектов по всем национальным проектам составит около 7 трлн рублей. Об этом сообщил в пятницу министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, выступая на совещании "О мерах, направленных на обеспечение своевременного качественного строительства объектов в рамках национальных проектов" под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева.

"Для реализации национальных проектов объем капитальных вложений составляет порядка 7 трлн рублей, нам нужно построить большое количество объектов", - сказал он.

Якушев отметил, что расходование средства на возведение различных сооружений в рамках нацпроектов осложняется системной проблемой ценообразования в строительстве в части составления смет. По его словам, за последние пять лет себестоимость строительства выросла на 28-30%, при этом сметные цены на строительные работы для госзаказа увеличились всего на 16% - по 4% в год. "Разница - это как раз те деньги, которые из сметной стоимости строек были "высушены", - подчеркнул он. Это привело к ситуации, когда в ходе аукционных процедур в регионах подрядчики или не заявляются на торги, либо же в них участвуют компании, которые заранее понимают невыполнимость обязательств, добавил министр.

Руководитель Минстроя напомнил, что проблема будет окончательно устранена в 2022 году, кода заработает так называемый ресурсный метод в строительном ценообразовании. До этого времени ликвидировать системную ошибку Минстрой предлагает за счет базисно-индексного метода. Ведомство составило таблицу отклонений сметной стоимости строительства от реальной по каждому субъекту, расхождение составляет от нуля до 33%, продолжил глава профильного министерства.

"Мы все материалы направили [вице-премьеру] Антону Германовичу [Силуанову], который должен провести совещание, определиться насколько сегодня произойдет подорожание по нашим национальным проектам, и мы готовы эти индексы выдавать субъектам, которые их ждут, чтобы расторговывать те объекты, которые им необходимо построить в рамках нацпроектов", - сказал он.

О ценообразовании в строительстве

Для формирования смет строительства, осуществляемого за счет бюджета, на протяжении многих лет применялся базисно-индексный метод. Он предполагает перевод базисных цен, утвержденных в 2000 году, в текущие с помощью специальных индексов, обновляющихся раз в квартал.

В 2017 году актуализация метода была заморожена в связи с перспективой перехода на ресурсный метод, который основывается на текущей стоимости материалов. Однако в процессе работы было установлено, что переход должен быть плавным и займет около двух-трех лет, к единомоментному переходу на новую методику регионы не готовы. До этого времени будет переходный период, который предполагает разморозку прежнего метода определения сметных цен и постепенное внедрение ресурсной модели.

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