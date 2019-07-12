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Агентства для выдачи льготной ипотеки появятся в Магаданской области, ЕАО и на Чукотке

Фонд развития Дальнего Востока будет финансировать операторов программы льготной ипотеки

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Ипотечные агентства, в которых жителям Дальнего Востока будут выдавать льготные кредиты под 2% годовых, необходимо создать в Магаданской области, на Чукотке и в Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ по итогам встречи министра Александра Козлова с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

Механизм выдачи льготной ипотеки со ставкой 2% годовых для жителей регионов Дальнего Востока планируют запустить до конца 2019 года.

"Деньги будем доводить ипотечным агентствам, учредителями которых являются правительства регионов. Сейчас в трех регионах Дальнего Востока таких агентств нет, и Магадан в их числе. Поэтому перед региональными властями стоит важная задача - создать агентства. Иначе они не смогут предоставить своим жителям двухпроцентную ипотеку", - приводятся слова главы Минвостокразвития в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства, ипотечные агентства, помимо Магаданской области, должны быть созданы на Чукотке и в Еврейской автономной области.

Финансировать операторов программы льготной ипотеки будет Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ). Операторы программы - банки, ипотечные агентства - будут получать средства под госгарантии регионов и выдавать кредиты людям. На первом этапе получить ипотеку смогут молодые семьи и те, кто хочет построить жилье на "дальневосточных гектарах".

Теги
РоссияМагаданская областьЕврейская автономная областьЧукотский автономный округ
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