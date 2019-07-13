Дольщики в Ростове-на-Дону получили ключи от 485 квартир

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июля. /ТАСС/. Более 480 обманутых дольщиков получили в субботу ключи от своих квартир в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Сегодня ключи от новых квартир в микрорайоне Красный Аксай города Ростова-на-Дону получили более 1000 семей, в том числе 485 квартир - обманутые дольщики", - написал он на своей странице в Instagram.

По словам Голубева, до конца года до 300 жителей региона, пострадавших от недобросовестных застройщиков, получат квартиры.

Ростовская область является одним из регионов России с наибольшим числом проблемных объектов долевого строительства. По данным Минстроя, в едином реестре проблемных и потенциально проблемных объектов находятся более 300 домов, в списке пострадавших от недобросовестности застройщиков - более 2 тыс. человек. Восстановить их права власти планируют до 2021 года. Как сообщал губернатор региона Василий Голубев, с 2017 года число обманутых дольщиков в регионе сократилось на 35%.