Банк "Открытие" опустил ставки по ипотеке ниже 10%

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Банк "ФК Открытие" снизил ипотечные ставки на 0,3-0,6 п. п. в зависимости от программы и клиентского сегмента. Базовая ставка теперь составляет 9,9% годовых, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

"По всей линейке ипотечных кредитов были снижены базовые процентные ставки. Базовая ставка снижена до 9,9%. А зарплатные клиенты "Открытия" или клиенты, заполнившие заявку на сайте банка, смогут рассчитывать на ставку от 9,3% годовых", - сообщили в кредитной организации.

Помимо этого, банк предлагает всем клиентам сниженную ставку в размере 9,3% на покупку недвижимости из числа ключевых партнеров банка.

Как сообщало ранее РБК, "Банк ДОМ.РФ" с 10 июля снизил базовые ставки по ипотеке на первичном и вторичном рынках ниже 10% годовых. На новостройки ставка снижается с 10,75% до 9,7% годовых, на готовое жилье - до 9,8% с 10,9%. Для зарплатных клиентов ставка будет составлять 9,5 и 9,6% соответственно.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Банку России принять меры по снижению ипотечной кредитной ставки до уровня 8% годовых и ниже. Такое поручение глава государства дал в рамках реализации послания Федеральному собранию.