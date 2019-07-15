Минстрой предложил приравнять паи в ЖСК к ипотечным залогам

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ разработало законопроект, по которому паи в жилищно-строительных кооперативах (ЖСК) могут стать залогом при оформлении ипотеки. Такие поправки в федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"К залогу прав на паенакопление в обеспечение исполнения обязательств заемщика применяются правила об ипотеке недвижимого имущества. <...> Если право на паенакопление передано в залог, то с момента государственной регистрации членом ЖСК права собственности на жилое помещение в случае выплаты паевого взноса полностью такое жилое помещение считается находящимся в залоге у залогодержателя по договору залога права на паенакопление по правилам об ипотеке недвижимого имущества", - говорится в тексте законопроекта.

Кроме того, Минстрой предлагает внести изменения в Жилищный кодекс, чтобы обязать ЖСК открывать банковский счет в уполномоченном банке и таким образом привлекать паевые взносы членов кооператива. Согласно внесенным поправкам, уполномоченный банк должен будет осуществлять операции по списанию средств с расчетного счета кооператива.

Также в законопроекте отмечается, что гражданин может стать членом ЖСК после того, как кооператив внесет сведения о нем в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Только после этого гражданин может заплатить вступительный членский взнос и внести первый платеж по паевому взносу.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Казани отметил, что расширение механизма жилищно-строительных кооперативов является одним из вариантов поддержки жилищного строительства.

О жилищно-строительных кооперативах

Предоставление земель в безвозмездное пользование ЖСК осуществляется с 2012 года. Стать пайщиками ЖСК с господдержкой, согласно закону, могут стать молодые ученые, научные и инженерно-технические работники, работники высшего образования, федеральных образовательных учреждений, федеральных учреждений здравоохранения и культуры, федеральные государственные служащие, военнослужащие и работники оборонно-промышленного комплекса, работники образовательных организаций, организаций социального обслуживания, учреждений здравоохранения и культуры, а также многодетные семьи.