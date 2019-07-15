В России запустили пилотный проект по выдаче электронных разрешений на строительство

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Застройщики начали получать электронные разрешения на строительство через информационную систему ДОМ.РФ, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"В единой информационной системе жилищного строительства наш.дом.рф запущен пилотный проект по выдаче электронных разрешений на строительство", - говорится в сообщении. Первое такое разрешение выдано застройщику ООО "Специализированный застройщик "УСК-Недвижимость" в Оренбурге (входит в группу компаний "УСК-2").

Планируется, что до конца 2019 года застройщики во всех регионах РФ смогут получать электронные разрешения на строительство через единую систему.

Федеральный закон, направленный на защиту интересов участников долевого строительства, вступил в силу 28 июня 2019 года. В соответствии с поправками, внесенными в Градостроительный кодекс РФ, стали возможными прием от застройщиков заявлений о выдаче разрешений на строительство, а также информирование и выдача разрешений на осуществление долевого жилищного строительства через единую информационную систему жилищного строительства.

Информационная система наш.дом.рф повышает прозрачность сферы жилищного строительства. В системе опубликованы данные застройщиков, аналитика, статистика строительного рынка, информация Росреестра, Банка России, Росстата и других ведомств и организаций. В системе размещена информация о 14,3 тыс. строящихся домах, или о 2,5 млн квартир. Оператором системы выступает Единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.