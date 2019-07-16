Власти Ленобласти направили 1,3 млрд рублей на развитие городской среды в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области направило на выполнение задач регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" 1,3 млрд рублей в 2019 году, сообщила ТАСС во вторник исполняющая обязанности начальника отдела организационного и информационного обеспечения областного комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Марина Григоренко.

"На реализацию регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Ленинградской области направлено 738 млн рублей из областного бюджета, из бюджета муниципальных образований - около 186 млн рублей, а также 401 млн рублей - из федерального бюджета. Сумма бюджетных ассигнований уже утверждена и находится в стадии освоения", - сказала она.

Обоснование бюджетных ассигнований области на реализацию проекта в 2020 году установлено на уровне 960 млн рублей, однако окончательное решение об объеме финансирования из областного бюджета на следующий год будет принято в декабре 2019 года, уточнила Григоренко.

"Сейчас специалисты комитета по жилищно-коммунальному хозяйству собирают данные для расчета базового индекса качества городской среды в Ленинградской области. Минстрой планирует утвердить индивидуальный базовый индекс для всех регионов России к ноябрю 2019 года ", - сказала представитель комитета. По расчетам Минстроя, к 2024 году прирост индекса качества городской среды в России должен составить 30% к базовому значению 2018 года.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.