Медведев заявил, что стандарты в архитектуре не отменяют творчество

ТУЛА, 16 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что стандарты в градостроительстве не противоречат творчеству. Также, по мнению председателя правительства, профессия архитектора сравнима с профессией повара.

На встрече во вторник с экспертами в области развития городской среды глава кабинета министров заметил, что выполнение национального проекта "Жилье и городская среда" можно рассматривать как государственный заказ в градостроительстве.

"Так всегда было в нашей стране. В XVIII веке формировался заказ на то, что нужно, понятно, кто принимал решение. Определенных архитекторов искали, в основном за границей, эти архитекторы приезжали, строили те шедевры, которыми мы все до сих пор восхищаемся. Но это касалось только столичных городов - Москвы, Петербурга и небольшого количества губернских центров", - привел пример Медведев. На его взгляд, "сейчас немножко другие задачи".

Он поинтересовался у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, какие архитекторы нужны для реализации нацпроекта. Министр обратил внимание на необходимость комплексного подхода к застройке и важность стандартизации. Премьер-министр согласился: "В эпоху цифры все так или иначе стандартизуется, это просто упрощает жизнь. Это не означает, что исчезает творческий элемент".

Медведев также поддержал проведение архитектурных конкурсов, в которых принимают участие иностранные архитектурные бюро. "Я проведу сравнение с ресторанами. Еще 10 лет назад хорошим рестораном в России был тот, где иностранный повар. Сейчас лучшие рестораторы, лучшие шефы - это повара из России, они понимают, что работают в родной стране и хотят привлечь как можно больше клиентов, получить даже официальное признание. Мне кажется, что это применимо и к такой творческой профессии как архитектор", - отметил глава кабинета министров.

На его взгляд, также "архитектура не может быть совсем вне политики". "Достаточно посмотреть на наши города - в них все равно есть печать политики. Так было, есть и будет. Не в плохом смысле этого слова. Все равно архитектурный облик городов в значительной степени зависит от политических решений", - полагает Медведев. Он уточнил, что "так было 300 лет назад и так есть сейчас, и не только в нашей стране". "Во многих странах, когда принимаются решения о градостроительном развитии крупных мегаполисов, агломераций, это связано даже с тем, какая партия находится у власти", - добавил премьер.