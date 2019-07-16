В Минстрое сообщили, что в большинстве регионов возродили институт главных архитекторов

ТУЛА, 16 июля. /ТАСС/. Институт главных архитекторов действует в 75 субъектах РФ. Власти большинства российских регионов выполнили поручение о повышении статуса архитектурных кадров, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с экспертами в области развития городской среды.

"На сегодняшний день мы констатируем, что в 75 субъектах работает такая модель, думаю в остальных мы доработаем", - сказал он.

Министр напомнил, что в 2016 году глава государства поручил ввести прямое подчинение главного архитектора региона высшему должностном лицу субъекта. По словам Якушева, до этого момента в большом количестве регионов должности главных архитекторов не были заняты.

Также, по его мнению, статус архитектурных кадров в регионах повысился благодаря программе "Архитекторы.РФ". "Многие из моих бывших коллег по губернаторскому корпусу из этого конкурса приглашают ребят к себе на работу", - добавил он.

Развитие высшего и среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства, а также повышение квалификации специалистов в области градостроительства предусмотрены нацпроектом "Жилье и городская среда".

Бесплатная федеральная программа профессионального развития "Архитекторы.РФ" реализуется финансовым институтом развития ДОМ.РФ совместно с институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" по поручению президента РФ Владимира Путина. В феврале 2019 года глава государства поддержал инициативу о втором наборе программы.