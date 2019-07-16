Минстрой предлагает штрафовать управляющие компании за неустановку счетчиков

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ подготовило поправки в кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают штрафы для управляющих компаний за отказ устанавливать общедомовые коммунальные счетчики. Паспорт законопроекта размещен во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.

"Необоснованный отказ и (или) уклонение лиц, ответственных за содержание многоквартирных домов, от допуска организации, обязанной осуществлять деятельность по установке коллективных (общедомовых) приборов учета энергетических ресурсов <…>, к местам установки таких приборов учета <…>, а равно необоснованный отказ или уклонение указанных лиц от участия во вводе в эксплуатацию приборов учета энергетических ресурсов <…> - влечет наложение административного штрафа", - говорится в тексте законопроекта.

Согласно документу, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей предлагается штрафовать на сумму от 20 до 30 тыс. рублей, юридических - от 50 до 100 тыс. рублей. Такие же по размеру штрафы Минстрой предлагает ввести для управляющих компаний, которые не обеспечили надлежащую эксплуатацию общедомовых счетчиков, в результате чего прибор сломался.

Как сообщал ранее замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров, предлагается сделать обязательной установку современных технологичных общедомовых счетчиков тепла в новостройках. При этом речь не идет от отказа от индивидуальных счетчиков в домах, которые уже введены в эксплуатацию. Замминистра объяснял, что это требуется из-за недобросовестного подхода к оплате услуг теплоснабжения со стороны жильцов новостроек.